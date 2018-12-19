С 15 декабря 2018 года и до 15 марта 2019 года держатели карт «Мир» от УБРиР могут выиграть тысячи денежных призов, а также принять участие в розыгрыше главного приза – трех миллионов рублей на покупку квартиры.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте , а затем просто оплачивать картой «Мир» ежедневные покупки на любые суммы, в том числе в интернет-магазинах. В розыгрыше призов могут участвовать все зарегистрированные держатели карт «Мир» по всей России.

В конце каждой недели каждый участник, совершивший по карте «Мир» не менее трех покупок, получает шанс выиграть 500 рублей на телефон. Все держатели карт, сделавшие с помощью «Мира» не менее 10 покупок за прошедший месяц, участвуют в розыгрыше 10 тысяч рублей. А по итогам акции между самыми активными держателями карт «Мир» будет определен обладатель главного приза – трех миллионов рублей на покупку квартиры. Чем больше покупок будет совершено, тем выше шансы на победу.