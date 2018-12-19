Криптовалюты могут в течение ближайших 10 лет стать новым классом активов, заявил, основатель и CEO платформы крипто-деривативов BitMEX Артур Хейс в подкасте Unchained на конференции CME Global Financial Leadership Conference.

«Смогут ли они в течение ближайших 10 лет стать заслуживающим доверие классом активов? Возможно. По-прежнему не ясно, удержится ли биткоин в долгосрочной перспективе или нет. Это все еще эксперимент», - ответил Хейс на вопрос о том, являются ли криптовалюты новым классом активов.

Как сообщает Ttrcoin , CEO BitMEX добавил, что криптовалюты «могут стать новым способом привлечения капитала и перемещения средств в мире».