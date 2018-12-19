Бесконтактная оплата используется сейчас в России в 10% операций по оплате товаров и услуг. Такие данные представил ЦБ в очередном обзоре работы национальной платежной системы.

Банк России в соответствии с требованиями законодательства раз в два года публикует обзоры о результатах наблюдения в НПС. Сегодняшняя публикация представляет собой уже третий выпуск и охватывает период с июля 2016-го по июнь 2018-го.

«Прошедший период характеризуется важным этапом в развитии российского платежного рынка. Отмечаются активное развитие платежной системы «Мир» , рост эмиссии карт «Мир» и операций с их использованием, расширение платежной инфраструктуры, а также появление новых игроков, инновационных сервисов и продуктов на базе современных технологий», — отмечают в Центробанке, подчеркивая, что «происходящие изменения обеспечивали повышение доступности платежных услуг и рост безналичных платежей».



Так, в 2017 году доля безналичных операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт и электронных денежных средств в совокупном розничном обороте и объеме платных услуг населению составила почти 40% против 32% годом ранее. При этом 21% карт, выпущенных в России в 2017 году, поддерживали функцию бесконтактной оплаты, которая используется в десяти из ста операций по оплате товаров и услуг.