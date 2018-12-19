Банк России планирует внести коррективы в требования к инвестированию негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных накоплений. Проект указания с поправками к положению ЦБ от 1 марта 2017 года № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование…» опубликован на сайте регулятора.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту, документ, в частности, разрешает инвестировать средства пенсионных накоплений фонда в концессионные облигации без кредитного рейтинга, соответствующие следующим требованиям:

концедентом по концессионному соглашению выступает муниципальное образование, а третьей стороной в обязательном порядке является субъект РФ, в границах которого находится имущество, передаваемое концессионеру;

объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и/или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), полномочия по государственному регулированию которых не переданы муниципальному образованию — концеденту.

Кроме того, проектом поправок уточняются критерии, на основании которых допускается совершение фондом сделок с акциями российских акционерных обществ, впервые предлагаемыми к публичному обращению, в том числе в ходе их первого публичного размещения. Совершение фондом таких сделок допускается в случае, если:

сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах на условиях поставки против платежа;

совокупное количество акций, приобретенных в состав пенсионных накоплений фонда, не превышает 5% от общего количества акций, которые впервые предлагаются к публичному обращению;

совокупная стоимость акций, которые впервые предлагаются к публичному обращению, составляет не менее 50 млрд рублей;

эмитенту акций присвоен инвестиционный уровень рейтинга;

эмитентом акций заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на впервые предлагаемые к публичному обращению акции, стороной которого является российская биржа.

Действие указания будет распространяться на фонды и управляющие компании фондов, планируемая дата его вступления в силу — I квартал 2019 года.



Предложения и замечания по проекту принимаются с 19 по 23 декабря 2018 года. Подразделение ЦБ, ответственное за разработку проекта указания, — департамент коллективных инвестиций и доверительного управления.