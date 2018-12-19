В документе прописаны требования к инвестированию средств пенсионных накоплений в концессионные облигации и в российские акции, впервые предлагаемые к публичному обращению.
Банк России планирует внести коррективы в требования к инвестированию негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных накоплений. Проект указания с поправками к положению ЦБ от 1 марта 2017 года № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование…» опубликован на сайте регулятора.
Как уточняется в пояснительной записке к проекту, документ, в частности, разрешает инвестировать средства пенсионных накоплений фонда в концессионные облигации без кредитного рейтинга, соответствующие следующим требованиям:
- концедентом по концессионному соглашению выступает муниципальное образование, а третьей стороной в обязательном порядке является субъект РФ, в границах которого находится имущество, передаваемое концессионеру;
- объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
- при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и/или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), полномочия по государственному регулированию которых не переданы муниципальному образованию — концеденту.
Кроме того, проектом поправок уточняются критерии, на основании которых допускается совершение фондом сделок с акциями российских акционерных обществ, впервые предлагаемыми к публичному обращению, в том числе в ходе их первого публичного размещения. Совершение фондом таких сделок допускается в случае, если:
- сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах на условиях поставки против платежа;
- совокупное количество акций, приобретенных в состав пенсионных накоплений фонда, не превышает 5% от общего количества акций, которые впервые предлагаются к публичному обращению;
- совокупная стоимость акций, которые впервые предлагаются к публичному обращению, составляет не менее 50 млрд рублей;
- эмитенту акций присвоен инвестиционный уровень рейтинга;
- эмитентом акций заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на впервые предлагаемые к публичному обращению акции, стороной которого является российская биржа.
Действие указания будет распространяться на фонды и управляющие компании фондов, планируемая дата его вступления в силу — I квартал 2019 года.
Предложения и замечания по проекту принимаются с 19 по 23 декабря 2018 года. Подразделение ЦБ, ответственное за разработку проекта указания, — департамент коллективных инвестиций и доверительного управления.
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