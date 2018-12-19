Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 77 рублей впервые с 14 ноября.

По состоянию на 16:02 мск стоимость единой европейской валюты достигла 77,01 рубля, повысившись на 58,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара вырос на 26,75 копейки до 67,55 рубля.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, рубль снижается к евро, отыгрывая попытки европейской валюты на Forex закрепиться в районе 1,14 доллара. «Рост интереса к защитным активам в преддверии решения ФРС США по ставке поддерживает давление на российскую валюту», — указывает он.

До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,7—67,9 рубля, евро — в коридоре 76—77,4 рубля, полагает эксперт.

«Главным негативным моментом для рубля остается нефтяной фактор. Тем не менее движение в пределах 55 долларов за баррель уже заложено в котировках. Поэтому пока рубль имеет шансы удержаться в среднесрочном диапазоне 65—68 за доллар», — считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

