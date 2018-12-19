В столичном районе Северное Измайлово (Восточный административный округ) задержан ранее судимый мужчина, который требовал у сотрудника банка деньги под угрозой произвести взрыв. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на отделение одной из кредитных организаций, расположенное на Сиреневом бульваре. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в офис зашел неизвестный мужчина, угрожал сотруднику банка взрывом и потребовал передать имеющиеся в кассе деньги. Сотрудник организации воспользовался тревожной кнопкой, но злоумышленник скрылся с места происшествия.

В результате патрулирования территории полицейские задержали подозреваемого на улице Константина Федина. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина.

В сообщении МВД выложен видеоролик с фрагментом допроса: мужчина говорит, что задержан за попытку ограбления Сбербанка, и признает вину. По его словам, он зашел в отдел обмена валюты и потребовал денег, указав, что у него в сумке бомба. При этом на самом деле у него в сумке была рабочая одежда, уточнил задержанный.

Фигурант объяснил, что на попытку ограбления его толкнуло отсутствие денег. Мужчина рассказал, что приехал из Читы, работал на стройке разнорабочим, но потерял работу и не нашел новую, также его выселили из общежития. Ранее он был судим по уголовным статьям 162, 222, 223 и 150 («Разбой», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Незаконное изготовление оружия» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» соответственно. — Прим. Банки.ру).



По факту инцидента в банке возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162). Подозреваемый заключен под стражу.

