В Смоленской области бывший директор регионального отделения одного из банков приговорен к реальному лишению свободы по апелляционному представлению прокуратуры. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам Смоленского областного суда 19 декабря рассмотрела апелляционное представление на приговор Промышленного районного суда Смоленска от 1 ноября 2018 года. Данным приговором бывший директор регионального отделения одного из банков был признан виновным в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Судом первой инстанции установлено, что банковский менеджер, в силу служебного положения осведомленный о возникновении у одной из компаний необходимости в пролонгации кредитной линии, решил мошенническим путем завладеть деньгами, принадлежащими директору данной компании. В ходе частной встречи обвиняемый заявил потерпевшему, что для принятия положительного решения о пролонгации договора необходимо передать денежные средства в размере 1 млн рублей сотрудникам профильного департамента центрального отделения данного банка в Москве. Будучи неосведомленным о преступных намерениях обвиняемого, потерпевший согласился передать ему требуемую сумму (сначала ее часть — 300 тыс. рублей).

Находясь в своем служебном кабинете, фигурант получил от потерпевшего названную сумму, однако распорядиться ею не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Также он был лишен права занимать определенные должности сроком на шесть месяцев.

Государственное обвинение посчитало назначенное судом наказание слишком мягким, следует из релиза Генпрокуратуры. Прокуратура области внесла в судебную коллегию по уголовным делам Смоленского областного суда апелляционное представление.



«Определением судебной коллегии по уголовным делам Смоленского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении бывшего директора регионального отделения банка изменен и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания судом назначено лишение права занимать определенные должности сроком на один год», — сообщили в Генпрокуратуре.