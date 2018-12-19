«Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка для устройств с операционной системой iOS. Изменения коснулись интерфейса и информационной составляющей, также была улучшена функциональность приложения, отмечается в сообщении банка.

Интерфейс адаптируется под продукты, которыми пользуется клиент. У пользователей с кредитами он облегченный, а у держателей карт и вкладчиков — более функциональный. Карточка продукта получила расширенное содержание. На экране сразу отображается вся самая важная информация: реквизиты, остатки на счетах, сведения о платежах и основные действия, которые можно совершить по продукту.

Изменения затронули и профиль клиента. Здесь появилась вкладка с данными по бонусной программе «Простые радости». Клиент сможет посмотреть количество накопленных баллов, а также сформировать выписку по своему бонусному счету. В профиль клиента были перенесены курсы валют, список отделений и банкоматов, функция обратной связи.



Кроме того, в обновленной версии есть функции активации, блокировки и разблокировки карты, смены ПИН-кода, полного и частичного досрочного погашения кредита, заказа различных справок.

