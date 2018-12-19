Банк «Открытие» объявил о старте направления электронной коммерции на финансовых рынках и запуске платформы Open Trade, позволяющей клиентам заключать сделки «в один клик» со всеми свободно-конвертируемыми валютами и с любой датой расчетов по внутреннему курсу банка, который напрямую зависит от рыночных котировок.

Open Trade позволяет пользователям получить доступ к рыночной ликвидности: автоматизированное торговое ядро аккумулирует финансовые потоки с торговых площадок, межбанковского рынка и международных центров ликвидности, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам вице-президент, руководитель управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» Владимира Омельченко, банк планирует увеличить обороты по конверсионным операциям и операциям хеджирования финансовых рисков через электронные каналы продаж на 60% к концу 2019 года.