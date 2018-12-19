Аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения 28 февраля 2024 года не состоялся. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

«Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26223RMFS 19 декабря 2018 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», — говорится в сообщении.

Предложенный на аукционе объем указанного выпуска ОФЗ-ПД составлял 10 млрд рублей.



Также 19 декабря Минфин проведет аукционы по размещению бондов на 10 млрд рублей (ОФЗ-ПД выпуска № 26214RMFS с погашением 27 мая 2020 года) и чуть более 5,13 млрд рублей (ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с погашением 2 февраля 2028 года).