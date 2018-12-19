Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по данным на 1 декабря 2018 года, смогло выиграть в судах свыше тысячи дел по оспариванию сомнительных сделок финансовых организаций на сумму 88,3 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

С начала года в конкурсную массу поступило 3,6 млрд рублей.

В начале февраля газета «Коммерсант» сообщала, что АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства. Иски были предъявлены в том числе физлицам. По словам Исаева, это был вынужденный, но законный шаг со стороны Агентства.

«Мы совершенно не горим желанием доставлять сложности вкладчикам-физическим лицам, оспаривая их сделки с незначительными суммами. Тем не менее, в силу действующего законодательства, некоторые сделки, которые совершают физические лица, периодически попадают в категорию сомнительных. Соответственно, мы вынуждены судиться с вкладчиками. Поэтому мы предлагаем законодателю изменить порог оспаривания до 10 миллионов рублей. Это бы более чем на 90% снизило количество таких исков», — подчеркнул глава АСВ.