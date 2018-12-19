Агентство по страхованию вкладов (АСВ), три года занимавшее у Центробанка на выплаты пострадавшим вкладчикам, планировало к концу этого года задолжать регулятору 925 млрд рублей. Получилось 797 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» представитель АСВ.

Не сбылся и прогноз выплат, следует из его комментария: агентство собиралось в этом году перечислить вкладчикам рухнувших банков 350 млрд рублей, но потребовалось вдвое меньше — 180 млрд рублей. Из них уже выплачено 158 млрд рублей, уточнил представитель АСВ. Поступления в фонд страхования вкладов (взносы банков и возврат средств из конкурсной массы) к 10 декабря составили 213 млрд рублей, продолжает он, еще 9 млрд рублей агентство ожидает до конца года.

Занимать у ЦБ госкорпорация начала во второй половине 2015 года, когда ее фонд опустел. Больше года — с конца октября 2017 года — АСВ не берет у ЦБ дополнительные транши, сообщил представитель агентства. И досрочно гасит кредит: госкорпорация вернула 45 млрд рублей, из них 24 млрд — в этом году. В прогноз тоже вкралась удачная ошибка: по плану АСВ должно было начать гасить долг с 2019 года, говорит его представитель. Исходя из текущих оценок, АСВ погасит кредит в III квартале 2022 года, указывает он.

«Наверное, да, АСВ к этому времени сможет рассчитаться с ЦБ, если не будет крупных отзывов лицензий. С учетом того что работает Фонд консолидации банковского сектора, вряд ли предстоят большие банковские крахи», — говорит замминистра финансов и член совета директоров АСВ Алексей Моисеев.