В рамках госпрограммы по повышению капитализации банков за счет взноса Агентства по страхованию вкладов в их субординированные обязательства и привилегированные акции, которая предусматривает увеличение банками, получившими такую помощь, объемов кредитования в среднем не менее чем на 1% в месяц, 12 банков по состоянию на 1 октября текущего года исполнили данное обязательство, продемонстрировав среднемесячный рост кредитования в диапазоне от 1% до 100,6%. Такие данные были представлены на состоявшемся накануне заседании совета директоров АСВ.

При этом четыре банка по итогам III квартала такое обязательство не исполнили, в связи с чем им предъявлены требования об уплате штрафов, сообщает агентство.

Кроме того, совет директоров одобрил изменения в составе правления агентства. По предложению генерального директора АСВ Юрия Исаева одобрено назначение членами правления сроком на пять лет директора юридического департамента Ольги Долголевой и заместителя генерального директора Сергея Савченко.

Помимо указанных новых членов и главы АСВ Юрия Исаева в обновленное правление агентства будут входить первый заместитель генерального директора Валерий Мирошников, заместители гендиректора Георгий Агапцев, Рубен Амирьянц и Мария Филатова, директор департамента инвестирования Виталий Коношенков, финансовый директор — главный бухгалтер Наталия Молодцова и директор департамента информационных технологий Юрий Печенкин.



Как следует из материалов АСВ, входящий сейчас в его правление заместитель генерального директора Олег Баранов в обновленный состав не войдет.