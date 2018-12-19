Сегодня на открытии торгов мы ожидаем умеренного коррекционного роста рубля, сообщает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Продажи валюты со стороны экспортеров будут способствовать укреплению национальной валюты.

«Однако закрепление нефти марки Brent ниже 57 долларов вряд ли позволит рублю отыграть существенную часть вчерашних потерь. В результате американская валюта сохранит позиции выше 67 рублей, уровня выступавшего верхней границей узкой консолидации, в которой пара доллар/рубль провела первую половину декабря. В дальнейшем мы ожидаем переход в консолидацию над этой отметкой. Основным фактором, который определит сегодняшнее закрытие валютного рынка станет решение американского регулятора по ставке», - поясняет аналитик.

По словам аналитика Альпари Владислава Антонова, покупатели в рубле следят за нефтяным рынком, чтобы понять при каком уровне цены можно подкупать рубль.

«Пара доллар/рубль остановилась у сопротивления 67,30 рубля. Если на нефтяном рынке начнется восходящая коррекция, то курс вернутся к 66,90 рубля. Если давление на рубль усилится, то движемся выше до 67,50 рубля. за доллар США. Юридические лица на Московской бирже остаются в рубле. Евро восстановил потери против рубля, которые он понес с 5 по 14 декабря, но остается торговаться в боковом тренде от 12 ноября 2018 года и находится в диапазоне 74,55-77,25 рубля», - комментирует Антонов.