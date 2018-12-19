Альфа-Банк представляет исследование «Пульс малого бизнеса» на основе замеров в ноябре 2018 года.

Индекс настроений малого бизнеса в ноябре 2018 года составил минус 32 пункта. Более пессимистично предприниматели были настроены только в ноябре 2015 года (минус 38). При умеренно-негативной оценке текущей экономической ситуации у предпринимателей резко ухудшились прогнозы на ближайшие шесть месяцев – индекс бизнес-ожиданий достиг минус 54 пункта. Это самая низкая отметка за время замеров.

Основные тренды:

Преобладание негативных ожиданий относительно перспектив экономической ситуации и покупательской способности населения в ближайшие 6 месяцев. Влияет увеличение НДС с 18% до 20%, резкое снижение цен на нефть в ноябре, ослабление курса рубля и ускорение инфляции.

С 2015 года доля компаний, деятельность которых связана с импортом, снизилась с 36% до 22%. Тем не менее, компании малого бизнеса – в особенности в оптовой и розничной торговле и производстве – сохраняют зависимость от импорта и в большинстве своем не стремятся ничего менять.

По сравнению с первой половиной года стало больше компаний, отмечающих рост продаж, среднего чека и, как следствие, – увеличение прибыли и выручки.

Высокие налоги и недостаток финансовых средств для развития бизнеса - самые актуальные проблемы во всех отраслях. При этом IT-компании страдают от недостатка квалифицированных кадров. Ключевыми задачами для себя предприниматели видят расширение клиентской базы и повышение прибыльности бизнеса в условиях растущей налоговой нагрузки.

Предприниматели чутко отреагировали на замедление роста российской экономики (по данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП в III квартале составили 1,3% против 1,8% во II квартале) и резкое падение цены на нефть в ноябре 2018 года и дали больше негативных оценок ситуации в экономике, чем полгода назад.

85% респондентов считают, что текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса и будет ухудшаться и в следующие 6 месяцев (63%). С начала года покупательская способность населения в стране ухудшилась (78% респондентов), и продолжит снижаться (68%).

Наиболее негативны в оценках на будущее представители оптовой и розничной торговли, которые находятся под давлением инфляционных ожиданий.

Описывая ситуацию в собственной компании, 47% респондентов отметили снижение прибыли, 28% - уменьшение среднего чека, 30% - сокращение числа клиентов.

В то же время за последние полгода выросло число компаний, которым удалось нарастить прибыль (18% респондентов), количество клиентов (28%) и средний чек (24%).Расширение штата планирует каждая четвертая компания, 12% предпринимателей заявили о намерении повышать зарплаты.

Успешным свой бизнес считают 21% предпринимателей – эта доля практически не меняется.

Российские предприниматели понимают под успехом «высокий доход», «возможность расширения бизнеса» и «создание продуктов или услуг самого высокого качества». Это три главных признака успеха, которые наиболее часто называют наши респонденты.

Впрочем, в ноябре 2018 года в условиях замедления экономического роста компании малого бизнеса стали реже говорить о создании продуктов высокого качества как критерии успеха и чаще - о стабильности и сохранении текущих объемов бизнеса.

Существенно сократилась за последний год доля компаний, готовых продолжать деятельность для достижения успеха, – с 41% до 35%.

17% готовы закрыть или продать бизнес, если не достигнут успеха в обозримой перспективе (1-5 лет). Менять бизнес-модель или вид деятельности готовы 31% и 24% соответственно.

Основными проблемами предприниматели называют высокие налоги (49%), недостаток средств для развития (38%) и снижение спроса (37%).

«Опрос показал, что в целом текущее состояние и финансовые показатели компаний малого бизнеса довольно стабильны. Но предприниматели с беспокойством смотрят в будущее.

Настроения малого бизнеса довольно сильно коррелируют с динамикой цен на нефть и курсом рубля: это универсальные показатели, влияющие на темпы экономического роста, уровень доходов населения, темпы инфляции. При этом значительная часть ритейлеров по-прежнему очень зависит от импорта и чутко реагирует на изменение курса. Из внутренних факторов самым значимым стала налоговая нагрузка. Доля предпринимателей, которые называют проблемой №1 налоги, растет с 2017 года по мере усиления государственного регулирования и контроля за малым бизнесом. Сейчас на настроения влияет повышение ставки НДС с 2019 года. Предприниматели осознают, что налоговая нагрузка вырастет, при этом уровень доходов в условиях снижающегося потребительского спроса может пострадать», - комментирует руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-Банка Ольга Третьякова.

В опросе участвовало 3849 клиентов банка – индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников компаний с выручкой до 350 млн рублей в год. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, - розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.

Вопросы, задаваемые респондентам, охватывают следующие темы:

Бизнес-ожидания компании: оценка экономической ситуации в стране/ отрасли, покупательская способность, зависимость компании от импорта

Финансовое положение компании и планы на будущее: прибыль, выручка, планы развития бизнеса, критерии успеха

Продажи и количество клиентов: частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов

Экспорт и импорт: доля в обороте, планы по изменению доли, влияние санкций

Профиль бизнеса: город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании

На основе полученных ответов рассчитан «Индекс настроений малого бизнеса». Согласно методике, значения индекса могут изменяться от -100 до 100. Положительные значения показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения.

Индекс замеряется с 2015 года, дважды в год - в июне и ноябре.