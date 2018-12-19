Индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 п.п., до минус 54, говорится в исследовании «Пульс малого бизнеса» Альфа-Банка. Это самые пессимистичные ожидания представителей малого бизнеса по России за трехлетнюю историю измерений.

Также индекс текущей экономической ситуации в России, по оценке малых предпринимателей, в ноябре 2018 года снизился до минус 68 пунктов. Это самый низкий показатель за два года, сообщает РБК .

Таким образом, 85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса, а более половины опрошенных — 65% — считают, что ситуация в экономике в ближайшие полгода станет только хуже, говорится в исследовании.

Это связано с ростом ставки НДС с 18 до 20% в будущем, резким падением цен на нефть в ноябре, ослаблением рубля и ускорением инфляции. Согласно прогнозу Центробанка, в 2019 году темпы инфляции составят от 4 до 5,5%. Кроме того, темпы роста ВВП в третьем квартале составили 1,3 против 1,8% во втором квартале, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Все эти факторы повлияют на сокращение покупательной способности, чего и опасаются представители малого бизнеса, уверен руководитель лаборатории исследований предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Сокращения покупательского спроса ожидают 68% опрошенных Альфа-Банком.

Также самой большой проблемой для развития малого бизнеса предприниматели назвали высокие налоги: на этом сошлись половина всех опрошенных. Более трети опрошенных уверены, что важной проблемой является недостаток финансовых средств для развития бизнеса.