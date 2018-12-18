Госдума во вторник приняла во втором чтении проект закона об отмене национального роуминга. Авторами инициативы выступили депутаты от «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Новые формулировки сохраняют принцип единой тарификации, устанавливаемой оператором связи для абонентов, и законодательное закрепление бесплатного входящего звонка на всей территории России, подчеркивалось ранее на заседании профильного думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

Предусматривается, что на территории РФ оператор «в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту, независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами данной территории».

Уточняется, что абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

