В Тульской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошенническом хищении у коммерческого банка 4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Советский районный суд Тулы признал жительниц Киреевска 27-летнюю Анастасию Абакумову и ее 47-летнюю мать Ларису Абакумову виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в хищении чужого имущества в крупном и особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что в период с 21 марта 2015 года по июль 2016 года Анастасия Абакумова была контрагентом в коммерческом банке и имела доступ к его банковской программе. По договорам с банком ее рабочее место находилось в торговых павильонах, расположенных по двум адресам в Туле. Используя копии официальных документов граждан, она оформляла на неосведомленных лиц договоры потребительского кредита по приобретению товаров бытового назначения. Копии документов ей предоставляла ее мать, ранее работавшая в микрофинансовой организации. В результате указанной деятельности банку причинен ущерб в сумме более 4 млн рублей.

Суд приговорил каждую из женщин к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Гражданский иск банка будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество Анастасии Абакумовой наложен арест.



В числе прочего в релизе Прокуратуры Тульской области указано, что Лариса Абакумова ранее была судима за аналогичные преступления.

