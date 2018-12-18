Ранее офис находился в соседнем здании по адресу Космонавтов, 41.

В современном офисе предоставляется полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц. Здесь клиенты «Ак Барс» Банка могут оформить или погасить кредит, пополнить депозит, получить кредитную или дебетовую карту, оплатить услуги ЖКХ без комиссии, отправить денежный перевод, подключить дополнительные банковские сервисы.

Для улучшения качества обслуживания клиентов в просторном офисе работают отдельные зоны обслуживания для юридических и физических лиц. Также в офисе функционирует обширная зона самообслуживания 24/7, оборудованная двумя инфокиосками и двумя банкоматами.

Офис для физлиц работает по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу с 9:00 до 16:00 без перерыва, юрлиц – по будням с 9:00 до 17:00 с перерывом с 12:30 до 13:15.