За первые девять месяцев 2018 года мобильный голосовой трафик в Москве снизился по сравнению с аналогичными периодами по меньшей мере с 2010-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Минкомсвязи.

Если в январе — сентябре 2017 года московские абоненты говорили 47,16 млрд минут, то за тот же период нынешнего года — чуть больше 47,11 млрд, подсчитали в Минкомсвязи. За первые девять месяцев 2016 года этот показатель составил чуть более 46,5 млрд минут.

Более сильное падение голосового трафика произошло в I квартале 2018 года — москвичи говорили примерно на 900 тыс. минут меньше, чем в I квартале 2017-го. Во II квартале голосовой трафик несколько вырос по сравнению с прошлым годом, но в III квартале снизился вновь.

Одновременно и отдельно в Москве, и в целом по России растет трафик мобильного Интернета. Рост по всей стране за первые девять месяцев этого года превысил 57% — за год интернет-трафик достиг 7,1 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи. По Москве зафиксирован еще более быстрый рост — около 70%, трафик достиг 1,23 млрд Гб.

Спад голосового трафика может быть связан с тем, что люди все меньше общаются с помощью традиционной телефонии, говорят эксперты: общение абонентов действительно переходит в мессенджеры. По данным опроса EY, в феврале 8% россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами, чем коммутируемым соединением, предполагающим набор номера; 31% опрошенных звонили через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону.