Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2018 году ожидается на уровне 556 млн тонн, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с депутатами внутрифракционной группы «Единой России».

«Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы ожидаем к концу года объемы добычи 556 миллионов тонн, это примерно на 10 миллионов тонн больше, чем в прошлом году», — сказал Новак.

В октябре Новак говорил, что добыча нефти в РФ в 2018 году ожидается на уровне 553—555 млн тонн.