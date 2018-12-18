Основатель корпорации Alibaba Group Джек Ма попал в список из 100 человек, которые внесли особый вклад в социально-экономическое развитие Китая за последние 40 лет политики реформ и открытости. Всех их наградили в ходе торжественного собрания в Доме народных собраний в Пекине, сообщает телеканал CGTN.

Власти республики назвали его «создателем цифровой экономики» и «передовиком дела по продвижению реформ».

За укрепление дипломатических и торгово-экономических отношений Китая с другими странами наградили президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, американского предпринимателя Мориса Гринберга, первого премьера Сингапура Ли Куан Ю (посмертно, умер в 2015 году) и многих других.