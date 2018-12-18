Интернет-банк для юридических лиц банка «Авангард» во вторник, 18 декабря, работает медленнее, чем обычно. В отдельных случаях могут возникать заметные задержки при проведении операций, рассказали порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.



При этом финучреждение работает над оперативным решением проблемы.



«Действительно, сегодня интернет-банк для юридических лиц работает медленнее, чем обычно, в отдельных случаях могут возникать заметные задержки при проведении операций. Причина в резком всплеске количества операций клиентов, который сказался на производительности работы базы данных. Банк работает над оперативным решением вопроса, и полагаем, в ближайшее время производительность работы базы данных будет увеличена», — отметили в банке.

Ранее пользователи портала Банки.ру жаловались на перебои в работе интернет-банка для корпоративных клиентов.