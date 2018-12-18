В качестве первого шага кредитная организация внедрила в свою ИТ-инфраструктуру современный твердотельный Hi-end массив от Pure Storage. В результате УБРиР получил высокопроизводительную систему хранения данных с повышенным уровнем надежности. Чтобы оптимизировать затраты на оборудование, банк пошел по модели IaaS с равными платежами в течение пяти лет.

УБРиР последовательно реализует стратегию главного цифрового банка региона. Быстрый рост бизнеса оказывает существенное влияние на ИТ: объем клиентских данных увеличивается на 20-30% в год, а производительность систем планомерно удваивается. В таких условиях текущая платформа хранения не смогла бы эффективно обеспечивать растущие потребности бизнеса. Поэтому банк принял решение использовать наработки технологических лидеров в области хранения данных.

Кредитная организация выдвинула серьезные требования к новой платформе: производительность должна была быть на уровне 200000 IOPS при времени отклика не более 2 мс. Доступность сервиса ожидалась на уровне high-end (99,9999%) c возможностью организации катастрофоустойчивости в режиме active-active. Также от СХД требовалась эффективная работа алгоритмов дедупликации и сжатия. Проанализировав все вводные, эксперты «Инфосистемы Джет» модернизировали платформу хранения данных с применением массива Flash Array X70 от Pure Storage, использующего современные технологии all-flash и протокол NVMe.

«Качество клиентского сервиса — главный фактор необходимости модернизации ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов банка. Сегодняшние реалии заставляют нас, с одной стороны, рациональнее подходить к инвестициям в ИТ, а с другой — «выжимать» из них максимум эффективности. И рынок отвечает на этот запрос. Проект позволил нам усилить надежность сервисов банка, ведь именно ИТ-инфраструктура является фундаментом в выстраивании цифровой банковской экосистемы и в конечном итоге влияет на качество клиентского сервиса», — сообщил Андрей Обухов, управляющий директор департамента ИТ УБРиР.

Внедренная система хранения полностью обеспечила необходимую производительность. Более того, массив достиг коэффициента дедупликации и сжатия до 12:1 (вместо ожидаемых 3,5:1). Это дало значительный экономический эффект. Фактически на объеме данных удалось сэкономить в три раза. В перспективе банк планирует переводить на новую all-flash-платформу основную часть критической ИТ-инфраструктуры.

«Банк дошел до того этапа, когда инфраструктурные проблемы уже не решаются традиционными способами, необходимо внедрять новые технологии и пробовать новые подходы. Консолидировав свои знания и опыт в части хранения данных, мы смогли реализовать оптимальное решение, удовлетворить текущие потребности и обеспечить возможность роста для банка. Этот проект показал, что решения от Pure Storage служат отличной платформой для современной цифровой ИТ-инфраструктуры. За счет высокой степени дедупликации и компрессии наш заказчик получил значительно больший объем хранения данных, чем планировалось изначально, оставаясь в рамках бюджета», — подчеркнул Владимир Беляевский, руководитель направления СХД «Инфосистемы Джет».