Банк России подготовил консультативный доклад по применению облачных технологий и созданию облачной инфраструктуры на финансовом рынке, в котором описываются варианты реализации таких сервисов финансовыми организациями в разных странах, а также проводится анализ подходов регуляторов к управлению соответствующими рисками.

В докладе дается определение понятию облачных технологий, описывается облачная инфраструктура финансового рынка, риски и регулирование в сфере облачных сервисов. Также обозначены проблемы применения облачных технологий на финансовом рынке России и предложения по созданию условий для развития этих технологий.

В следующем году Банк России совместно с участниками финансового рынка планирует обсудить вопросы, связанные с разработкой рекомендаций для финансовых организаций в сфере применения облачных технологий.