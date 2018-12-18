Высокий Суд Ирландии создал правовой прецедент, признав принадлежащую Нилу Мэнниону, который сейчас отбывает шестилетний тюремный срок за наркоторговлю, криптовалюту еthereum (ETH) «доходами от преступления» уже после того, как вынес ему приговор в 2015 году.

Как напоминает ForkLog , в 2015 году суд признал средства Мэнниона, хранившиеся на его банковских счетах, кредитных картах и в биткоине (BTC), доходами от преступной деятельности и закрыл дело. Также было обнаружено 2000 ETH, однако в то время не учли их из-за того, что монеты еще не торговались. Когда ETH уже активно торговался на биржах, суд присяжных Дублина вынес новое решение, назвав и эти монеты «доходами от преступной деятельности».

В окончательную силу решение суда вступило сейчас, когда была рассмотрена апелляция защиты Мэнниона. Адвокаты заявили, что суд не имел права изучать изъятые ранее компьютеры.

При этом судья Кармел Стюарт не удовлетворила протест Мэнниона, заявив, что его конституционные и юридические права не были нарушены. Она признала, что в ходе расследования были обнаружены некоторые нарушения, связанные с правами на конфиденциальность данных, предположив, что в будущем у полиции действительно могут появиться правовые осложнения.