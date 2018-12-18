Одним из ключевых условий скорректированного плана санации краснодарского Крайинвестбанка стало продление льготного кредита, выданного на поддержку капитала банка, узнала газета «Ведомости» : срок кредита в размере 25,9 млрд рублей под 0,51% вырос с десяти до 15 лет, сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос издания.

Пролонгация кредита на 25,9 млрд рублей на пять лет может дать дополнительную прибыль, по грубым оценкам, примерно в 6 млрд рублей, исходя из ориентира ключевой ставки в 7% и дисконтирования в 25%, говорит аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

Размер безвозвратных активов Крайинвестбанка оказался больше первоначальных оценок, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. «Регулятор выделил нам дополнительные средства, однако они все равно не позволяли создать необходимые резервы, в итоге сейчас мы договорились об увеличении срока льготного депозита, и, по нашим оценкам, этих денег на таких условиях должно быть достаточно», — заявил он. По словам Якунина, сейчас «дыра» в Крайинвестбанке оценивается в 15 млрд рублей.

Справка Банки.ру

Банк России в пятницу, 14 декабря, утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Крайинвестбанка, включающие план финансового оздоровления банка. В релизе ЦБ отмечалось, что банком и его инвестором — крымским РНКБ запланирован рост кредитования малого и среднего бизнеса, а также ипотечного кредитования в основном регионе присутствия Крайинвестбанка. Также ожидается умеренное увеличение объема средств клиентов, в основном депозитов физических лиц.

В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, величина собственных средств (капитала) Крайинвестбанка достигнет положительного значения к середине 2023 года. В этом же году предусмотрено присоединение Крайинвестбанка к РНКБ.

Финансовое положение Крайинвестбанка ухудшилось в конце 2015 года. Тогда регулятор объявил о необходимости санации кредитной организации, выбрав для этой задачи РНКБ. Но фактически санатор не мог войти в капитал банка в течение 11 месяцев. Как сообщала газета «Коммерсант», задержка была связана с разногласиями между РНКБ и регулятором: стороны не могли договориться о сумме, которая потребуется на оздоровление. ЦБ выделил Крайинвестбанку 19,1 млрд рублей на десять лет. В РНКБ считали, что на закрытие «дыры» потребуется не меньше 30 млрд.



В июле этого года впервые стало известно, что на санацию Крайинвестбанка через АСВ было выделено 27,9 млрд рублей. Из сегодняшнего материала «Ведомостей» следует, что эта сумма вместе с кредитом на 25,9 млрд рублей включала еще 2 млрд рублей на ликвидность.