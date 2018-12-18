Китай за последние 40 лет смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах Коммунистической партии и государственных структур. Об этом в ходе выступления по случаю 40-летия политики реформ и открытости заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает «Жэнминь Жибао».

По его словам, власти КНР твердо придерживаются курса на соблюдение дисциплины, а также стремятся бороться с бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нетерпимость и строгость к коррупции. Си Цзиньпин подчеркнул, что в борьбе с коррупцией была достигнута «убедительная победа».

В конце ноября Верховная народная прокуратура КНР арестовала бывшего вице-губернатора провинции Гуйчжоу Пу Бо по подозрению во взяточничестве. Из-за расследования его исключили из Коммунистической партии Китая и сняли с должности.