Волатильность цен на нефть в случае выхода России из соглашения ОПЕК+ может превысить все испытанные в прошлом максимумы и минимумы, считает президент Аналитического центра нефти имени короля Абдаллы (KAPSARC) Адам Семински. Мнение эксперта из Саудовской Аравии приводит ТАСС.

Институт работает при Министерстве энергетики королевства как think tank (лаборатория идей, аналитический центр). Он стал широко известен, когда по поручению министерства начал изучать сценарии того, каким будет мир, если ОПЕК, лидирующую роль в которой играет Саудовская Аравия, перестанет существовать. Об исследовании сообщало издание The Wall Street Journal.

Общаясь с журналистами и аналитиками в Эр-Рияде, Семински ответил на вопрос ТАСС о том, какие последствия ждут рынок, если Россия выйдет из соглашения ОПЕК+.

«Ответ такой, что это приведет к большей волатильности цен, чем мы видели когда-либо в прошлом. Что показывает наше исследование, так это то, что когда в 2011—2012 годах в Ливии были перебои с поставками, цены на нефть без вмешательства ОПЕК могли уйти хорошо за 200 долларов за баррель. Это могло произойти в 2012 году, и это могло произойти сейчас, в 2018 году. И если бы не решения России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, то в 2018 году цена нефти могла вполне двинуться к 300 долларам за баррель», — сказал он.

По его словам, в случае распада ОПЕК мир лишится подушки безопасности, которая стабилизирует рынок в периоды перебоев с предложением и других потрясений.

«ОПЕК — важнейший институт, который играет роль замыкающего поставщика. Около 70% свободных мощностей в ОПЕК приходится на Саудовскую Аравию. И первый ответ на этот вопрос: цены нефти станут намного более волатильными в этом случае. И те ценовые пики, которые мы видели до сих пор, станут выше, а нижние — еще ниже», — сказал Семински.



Волатильность цен на нефть возобновилась весной этого года, после того как США объявили о введении санкций против Ирана с ноября и намерении снизить его нефтяной экспорт до нуля. На фоне падения добычи в Венесуэле нефтяные котировки достигли 86 долларов за баррель. А после того как США ввели более мягкие, чем ожидалось, санкции в отношении Ирана, цена нефти растеряла почти 30 долларов за баррель. Чтобы нивелировать эти колебания, страны ОПЕК+ в июле приняли решение нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а с нового года сократят ее на 1,2 млн баррелей в сутки.