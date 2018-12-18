Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Подорожание топлива грозит ростом цен на товары повседневного спроса, пишет «Коммерсант».



Письмо подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли, «Руспродсоюза».

Затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, говорится в письме. А из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. Транспортные компании, говорится в письме, работают на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке и не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары, предупреждают авторы документа. Ассоциации просят Дмитрия Медведева поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества. Письмо было отправлено 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина.

Условия обслуживания корпоративных клиентов ужесточают все крупнейшие нефтяники, подтверждает Федоткина. По ее словам, резкий рост затрат на топливо окажет крайне негативное влияние на рынок грузового автотранспорта, инфляцию, обновление парков и общее финансовое состояние автоперевозчиков. Ситуация усугубляется отменой с 2019 года льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением НДС, добавляет Федоткина.

Сами транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен, рассказали газете в сети одежды Sela и крупном производителе продуктов питания. Повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше, добавили в Sela.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов переадресовал вопросы вице-примеру Дмитрию Козаку. Его представитель Илья Джус заявил, что документ в аппарат вице-премьера не поступал. При этом он отметил, что корпоративные программы нефтяных компаний как B2B-сегмент не регулируются правительством: «Это предмет взаимоотношений нефтяных компаний с клиентами». Источник издания в нефтяной отрасли отметил, что нефтекомпании не могут бесконечно заниматься «альтруизмом» в виде замороженных розничных цен.