Уходящий год оказался худшим за четверть века с точки зрения рыночных займов регионов, а в следующем году возможен новый антирекорд. Впрочем, в этом нет ничего плохого, наоборот, это означает, что субъектам РФ хватает собственных доходов, и они могут позволить себе придержать выпуск облигаций в ожидании более выгодных условий на рынке, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

За истекший период 2018 года произошло 13 рыночных размещений: 11 регионов РФ размещали свои облигации, при этом Якутия и Красноярский край выходили на рынок дважды. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, как по количеству, так и по объему», — рассказала эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Елена Анисимова.

«По количеству выпусков облигаций регионов текущий год станет худшим как минимум с 1994 года. Для сравнения: в последние 20 лет в среднем было по 30—40 выпусков в год, а в 2005 году было более 50 удачных размещений региональных облигаций. По всей видимости, регионы сейчас слабо заинтересованы в таких заимствованиях, отчасти из-за хорошей динамики бюджетных доходов», — уверен начальник управления анализа финансовых институтов РИА Рейтинг Андрей Манько.



В настоящий момент планируемых к размещению выпусков региональных бумаг нет, а значит, картина по году не изменится. В следующем году аналитики также не ждут оживления на этом рынке. «Возможно, мы увидим очередной антирекорд», — заявил Манько.

Снижение количества размещений аналитики связывают не с состоянием финансов в самих регионах — их долговая устойчивость даже улучшилась, а с ухудшением в 2018 году рыночной конъюнктуры. Субъекты РФ в 2013—2015 годах оказались на краю долговой ямы: многие из них не смогли бы самостоятельно справиться с выплатой долгов, львиная доля которых приходилась, правда, не на облигации, а на значительно более дорогие кредиты коммерческих банков. Тогда эксперты даже заговорили о вероятности дефолтов отдельных регионов. Ситуация осложнялась тем, что именно регионы были ответственны за выполнение «майских указов» президента от 2012 года по повышению зарплат бюджетникам, а для этого им нужны были новые займы.

В 2018 году была запущена программа реструктуризации бюджетного долга: Минфин заключил с 75 регионами соглашения о рассрочке платежей. А в текущем году заметно выросли собственные доходы регионов, что способствовало сокращению их долга и росту долговой устойчивости. В конце текущего года можно говорить о том, что критическая ситуация для регионов миновала, и большинство из них может проводить собственную долговую политику без оглядки на Минфин.