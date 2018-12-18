Российский производитель автономных сервисных роботов для бизнеса компания «Промобот» намерен расширить производственные мощности в Пермском крае при участии итальянского фонда Mikro Capital Sarl и финансовой поддержке Корпорации МСП.

Планируется совместная реализация проекта по организации крупносерийного производства сервисных роботов на базе моделей Promobot V.2 и Promobot V.4 (консультант, гид-экскурсовод, консьерж) в Перми, говорится в сообщении Корпорации МСП.

Проект предусматривает привлечение ООО «Промобот» в 2019 – 2020 гг. инвестиций в размере 400 млн рублей. Также АО «МИР» и фонд Mikro Capital Sarl проведут проработку возможностей совместного и/или индивидуального финансирования проекта в виде конвертируемых займов или в виде покупки доли в ООО «Промобот».

Средства будут направлены на финансирование научно-исследовательских работ, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для расширения продуктовой линейки и улучшения функциональных характеристик продукции.

Также с целью поддержки и расширения экспортных продаж ООО «Промобот» рассматривает возможность открытия в 2019 году сервисного центра в Италии.