Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, рассказали «Известиям» в банках из топ-30. Граждане таким образом пополняют кредитки, переводят деньги друзьям и родным, скидываются на дни рождения, а также возвращают долги.

В ВТБ объем таких операций оценили в 38,6 млрд рублей, а в Абсолют Банке — в 3,16 млрд рублей. По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. А вот размер платежа снижается. В среднем он составляет 8,2 тыс. рублей. Это примерно на 10—12% меньше, чем в прошлом году, следует из данных ЦБ и статистики банков из топ-30. При этом в зависимости от банка средний перевод может сильно разниться — от 4 тыс. до 15,2 тыс. рублей.

Основная причина роста популярности перевода денег с карты на карту — простота и удобство сервиса, пояснили в Сбербанке. Чаще всего граждане пополняют свои карты в других банках, гасят кредиты, совершают переводы родственникам и друзьям. Кроме того, при помощи P2P-переводов принято скидываться на юбилеи и другие праздники, оплачивать билеты и бронировать гостиницы.

Но эксперты отмечают, что есть и другая, «серая» сторона этого рынка: отмывание и обналичивание преступных доходов, а также ведение предпринимательской деятельности без уплаты налогов. Например, практикуется схема, при которой на счете физлица аккумулируется достаточно большая сумма, затем осуществляется множество мелких переводов другим гражданам, которые эти деньги снимают и отдают владельцу за комиссию, рассказал газете глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Обычно такие операции попадают в число сомнительных. По словам Аксакова, явление не носит массового характера, но периодически встречается.

Есть и не такие криминальные схемы: оплата услуг самозанятых или ИП, перечисление денег за аренду квартиры. В таких случаях бюджет недополучает налоги. Однако пока о жестком регулировании этого сегмента платежей речи не идет, отметил депутат. Государству интереснее, чтобы люди использовали безналичные платежи, нежели уходили в кэш, где операции контролировать вовсе невозможно, пояснил он.

Жестко отслеживать P2P-переводы можно, но в этом нет особого экономического смысла, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Банкам это невыгодно, а налоговой службе удобнее работать с крупными налогоплательщиками — польза для бюджета от этого больше, а затрат меньше, пояснил эксперт.