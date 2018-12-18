Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 14,629 млрд долларов в октябре 2018 года. В сентябре эта сумма составляла 14,4 млрд долларов, свидетельствуют опубликованные в понедельник Министерством финансов США данные.

На данный момент Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы 1,138 трлн долларов. На втором месте идет Япония — 1,018 трлн долларов. На третьей позиции находится Бразилия — 313 млрд долларов.

Иностранные государства владели в октябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в 6,199 трлн долларов.