Роскомнадзор не рассматривает вариант блокировки Facebook и Google, служба хотела бы использовать крупные оборотные штрафы для принуждения к соблюдению законов РФ. Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Александр Жаров.

«В повестке вопроса о блокировке Facebook нет, в повестке вопрос о том, чтобы Facebook начал соблюдать полноценно российское законодательство, и мы будем этого добиваться», — сказал он, отметив, что это также касается и Google.

Жаров рассчитывает, что в России в ближайшее время появятся законодательные нормы, позволяющие штрафовать компанию в размере определенного процента от ее оборота за неисполнение законодательства РФ. «Я очень надеюсь, что появятся поправки, которые позволят <...> их штрафовать. Мне как раз кажется более приоритетным вопрос штрафов, в том числе оборотных штрафов (определенный процент от оборота компании на территории страны. — Прим. ТАСС), тем более чтo и компания Google, и компания Facebook ведут определенную активную деятельность на территории Российской Федерации», — сказал глава Роскомнадзора.

Жаров уверен, что компаниям «есть чем рисковать», поскольку объем их рекламных доходов измеряется миллиардами рублей.

«О блокировке речи не идет… Лучше пусть живут и соблюдают законы, зачем блокировать», — подчеркнул он.

Роскомнадзор 11 декабря оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.

Как ранее отметили в Роскомнадзоре, по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.