Управление Роскомнадзора по Ростовской области не получило вступившее в силу решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери». Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя управления Андрей Романов.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону 12 ноября по иску прокуратуры принял решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери». Надзорное ведомство заявляло, что размещенная на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com информация вводит в заблуждение потребителей, а потому должна быть признана запрещенной на территории РФ, а также просило обязать Роскомнадзор заблокировать сайты. Заинтересованным лицом в суде выступил ЦБ, поддержавший требования истца.

«По состоянию на 17 декабря вступившее в законную силу вышеуказанное решение суда в адрес управления не поступало», — уточнил Романов.

Таким образом, пока сайты продолжают работу. Как сообщили в управлении, сроки и порядок ограничения доступа к интернет-сайтам, содержащим запрещенную информацию, определены законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и постановлением правительства РФ.

«Кэшбери» позиционирует себя как p2p-платформа, предлагающая гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещает инвесторам, составляет 0,5% в сутки, а доходность по инвестициям — 600% годовых. По данным сайта, головные офисы ООО «Кэшбери» и Cashbery Limited находятся в Дубае, хотя телефоны для связи указаны для Москвы, Казани, Ростова-на- Дону, Екатеринбурга, Казахстана и Мексики.

Банк России передал информацию о группе «Кэшбери» в Генеральную прокуратуру и МВД, усмотрев в ее деятельности признаки финансовой пирамиды. Глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях отмечал, что компании группы используют принципы сетевого маркетинга и обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. ЦБ не обнаружил признаков реальной экономической деятельности у компаний, привлекавших деньги и в рублях, и в криптовалюте, не имея лицензии Банка России. Как сообщал Лях, сумма ущерба от деятельности «Кэшбери» может достигать 3 млрд рублей.

1 ноября владелец «Кэшбери» Артур Варданян заявил на YouTube-канале о прекращении работы «Кэшбери» и создании нового проекта под названием GDC.