Райффайзенбанк не планирует покупку других игроков банковского рынка в России. Об этом обозревателю Банки.ру рассказал глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль после пресс-брифинга в Вене.

«В России существующие банки продают себя по достаточно высокой стоимости. Не каждый игрок способен их купить», — отметил он.

Штробль также обратил внимание, что из-за этого Райффайзенбанк не планирует подниматься выше существующего места по активам в России.

«Крупнее нам сейчас не стать», — прокомментировал Штробль.

На текущий момент Райффайзенбанк занимает 12 место по активам среди всех кредитных организаций в России. Выше него, на одиннадцатом месте, находится только один игрок с иностранной «мамой» — ЮниКредит Банк.