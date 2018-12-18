Raiffeisen Bank International (RBI) не будет выходить на новые рынки, в новые страны. Об этом рассказал глава RBI Йохан Штробль, отвечая на вопрос обозревателя Банки.ру после пресс-брифинга, прошедшего в Вене.

«Мы не будем выходить в новые страны. На самом деле очень сложно построить банковский бизнес с нуля в традиционном ключе», — прокомментировал Штробль.

На текущий момент группа Raiffeisen Bank представлена более чем в десяти странах: Австрия, Россия, Украина, Белоруссия, Албания, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия и др.