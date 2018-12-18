Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которым на улицах запрещается размещать информацию о курсах иностранных валют.



Госдума поддержала законопроект в третьем чтении 5 декабря. Тогда «за» проголосовали 372 депутата.

Новая редакция федерального закона дает Банку России право устанавливать для кредитных организаций требования к размещению информации о курсах валют.

Ранее заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка России Илья Ясинский заявлял, что на рынке существует множество незаконных точек обмена валюты, в которых проводятся операции по курсам. По его мнению, проблему нельзя решить, пока такие точки используют внешнюю рекламу, чтобы привлечь потребителя с улицы.

На сайте Банка России сообщается, что он разработал требования к размещению информации об обменных курсах валют. «Проект соответствующего указания определяет требования к информированию об установленных курсах иностранных валют путем размещения такой информации только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал. При этом запрет на размещение банками информации вне их помещений не распространяется на иную информацию, например о видах валют, с которыми проводятся соответствующие операции», — указывает пресс-служба регулятора (прим. Банки.ру).

