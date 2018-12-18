Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря составила 3 млрд 70,4 млн рублей, снизившись по сравнению с 1 ноября на 139 млн рублей, или на 4,3%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом во вторник.

«Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2018 года имелась перед 45,6 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% — работники обрабатывающих производств; 17% — строительства; 7% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 6% — транспорта и добычи полезных ископаемых», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 529 млн рублей (17,2%), в 2016-м и ранее — 1 млрд 11 млн рублей (32,9%).