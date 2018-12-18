Прибыль российского банковского сектора за январь — ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,3 трлн рублей. Об этом сообщается в докладе Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — ноябре 2018 года».



Данные приводятся с исключением влияния валютного курса по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату.

В ноябре банки получили прибыль в размере 97 млрд рублей (в ноябре 2017 года — 177 млрд рублей, что в существенной мере объясняется особенностями учета в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления).



«На финансовый результат сектора по-прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за 11 месяцев 2018 года составила 1,7 триллиона рублей», — отмечается в документе.

Активы банковского сектора (92 трлн рублей на 1 декабря 2018-го) за 11 месяцев года выросли в абсолютном выражении на 7,293 трлн рублей. Рублевые активы увеличились за аналогичный период на 6,021 трлн рублей (на 9,2%), при этом активы в иностранной валюте сократились (на 25,5 млрд долларов США, или на 7,8%). В результате прирост совокупных активов банковского сектора с исключением влияния валютной переоценки за январь — ноябрь по действующим банкам составил 5,4%.



По данным ЦБ, за январь — ноябрь портфель кредитов нефинансовым организациям вырос на 6%, а прирост розничного кредитования составил 21,4%. Депозиты и средства организаций на счетах увеличились за 11 месяцев на 2,5%, а вклады физических лиц — на 2,4%, заключили в Банке России.