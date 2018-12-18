Хакеры, похитившие со счетов кредитных организаций свыше 1,2 млрд рублей, предстанут перед судом в Екатеринбурге, при этом изучать свое дело фигуранты впервые будут по электронной книге. О завершении предварительного расследования уголовного дела сообщается на сайте МВД.

«Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.6, частью 1 и 2 статьи 210, статьями 272 и 273 Уголовного кодекса РФ. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в сфере компьютерной информации, создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенных в составе международного преступного сообщества», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сотрудниками МВД и ФСБ России была проведена беспрецедентная, как подчеркивают в полиции, операция по пресечению деятельности международной хакерской группы. 22 фигуранта были задержаны практически одновременно в разных регионах страны и в государствах ближнего зарубежья; 19 из них по решению суда заключены под стражу.

«В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники с целью хищения денежных средств со счетов российских кредитных учреждений и юридических лиц разработали и внедрили в корпоративные локальные сети вредоносное программное обеспечение, которое предназначалось для несанкционированного получения пользовательской информации, относящейся к банковским системам, электронным платежам и пластиковым картам», — рассказала Ирина Волк.

Кроме того, предполагаемыми участниками преступного сообщества был произведен хакерский взлом компьютерных систем ряда промышленных и транспортных объектов Российской Федерации.

«По версии следствия, в состав криминальной организации входили руководители, разработчики, администраторы сетевой инфраструктуры, а также операторы и лица, занимавшиеся непосредственно обналичиванием денежных средств. В результате противоправной деятельности со счетов кредитных учреждений переведено свыше 1,2 миллиарда рублей», — добавила официальный представитель МВД.

Материалы уголовного дела составили 2 539 томов, в связи с чем копии обвинительного заключения с приложениями по уголовному делу впервые вручены фигурантам органами предварительного следствия в электронном виде с использованием электронной книги, указано в сообщении полиции.



В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.