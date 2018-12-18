Платежный сервис Mir Pay, позволяющий осуществлять бесконтактную оплату картой «Мир» со смартфона, станет доступен широкому кругу пользователей уже в I квартале 2019 года. Такое заявление сделал на пресс-завтраке глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. НСПК является оператором платежной системы «Мир» .

Mir Pay — это аналог уже существующих платежных сервисов Samsung Pay и Apple Pay. Первоначально Mir Pay будет доступен на Android-смартфонах с функцией NFC.

«Сегодня платежные приложения такого рода, как правило, сконцентрированы вокруг поставщика гаджета. Мы решили, что на платформе Android вне зависимости от того, какое там уже есть реализованное решение, мы можем сделать такую систему, которая будет «мироцентрична» — где в центре будет стоять платежная система «Мир» со своим продуктом. Система даст возможность на любом девайсе, который поддерживает OC Android и бесконтактные платежи, реализовать безопасным образом удаленную загрузку карты в виде токена, в виде ее образа в телефон», — пояснил Комлев.

Он отметил, что на текущий момент Mir Pay уже тестируют четыре банка — Россельхозбанк, Московский Кредитный Банк, банк «Центр-инвест» и Уральский Банк Реконструкции и Развития.

«Это те банки, чьи карты уже загружаются в Mir Pay, — указал Комлев. — Пока только в режиме friends and family, то есть речь пока идет о десятках, о сотнях клиентов, которые тестируют наш сервис, готовы прощать нам ошибки и выступают скорее нашими помощниками в поиске нюансов, позволяющих дошлифовать приложение».

Глава НСПК отметил, что карту можно будет добавлять в Mir Pay из мобильного приложения банка, где обслуживается клиент — держатель «Мира».

«В ближайшее время будет более полная интеграция Mir Pay и с нашей платформой лояльности, и с информацией о различных акциях по карте «Мир». Мы хотим, чтобы у клиента создавалось некое единое платежное приложение от ПС «Мир» и его банка, чтобы в этом приложении клиент мог не только делать платежи, но и видеть всю историю своих покупок и все выгодные для себя предложения», — рассказал Комлев.



Глава НСПК также обратил внимание, что на стадии присоединения к Mir Pay находятся еще три банка, — СМП Банк, РНКБ и АБ «Россия». «Они уже прошли тестирование системы, но пока еще не вышли в продакшн», — уточнил он.

