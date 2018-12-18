Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей. Об этом сообщил глава Московской биржи Александр Афанасьев.

Доля сделок с европейской валютой составила 18%. Как считает Афанасьев, рост популярности евро связан с интервенциями Минфина на валютном рынке.

«Это снижает волатильность пары доллар/рубль, на чем зарабатывают многие инвесторы. В евро такая волатильность сохраняется», — пояснил он.

На Мосбирже также отмечают рост числа сделок с юанем. По сравнению с прошлым годом оно выросло в 2,4 раза. По данным за 11 месяцев 2017 года, оборот пары юань/рубль составил больше 1 трлн рублей.