Рейтинговое агентство Moody's Investors Service продлило статус «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения» в отношении рейтингов банка «Восточный», в том числе в отношении долгосрочных рейтингов депозитов в национальной и иностранной валюте («B3»), а также базовой и скорректированной базовой оценки кредитоспособности («b3»). Все рейтинги, затронутые рейтинговым действием, перечислены в релизе агентства .

Рейтинговое действие обусловлено разрешение конфликта акционеров банка, а также переносом допэмиссии его акций в размере 5 млрд рублей на апрель 2019 года, поясняют в Moody's.

Аналитики считают разрешенными разногласия между двумя крупнейшими акционерами «Восточного» — компанией Evison Holdings Limited (51,6% акций в пользу группы инвестиционных фондов Baring Vostok) и Артемом Аветисяном (32% через Finvision Holdings Limited), поскольку Evison Holdings отозвала свои судебные иски. Кроме того, акционеры в октябре этого года избрали новый совет директоров банка, в котором ни у кого из них нет большинства мест. Также был назначен новый руководитель кредитной организации, указывает Moody's.

В конце ноября новый совет директоров одобрил допэмиссию акций банка на 5 млрд рублей, намеченную на апрель следующего года. По данным агентства, ее переноса или отмены больше не ожидается: новые акции с высокой долей вероятности будут в любом случае выпущены в соответствии с планом крупнейших акционеров.

В агентстве отмечают, что пока ни корпоративный конфликт, ни изменения в руководстве банка не отразились на его базе фондирования, основу которой составляют розничные депозиты. За период с 1 сентября по 1 декабря этого года объем таких депозитов вырос на 7,9 млрд рублей, или 5%.



Moody's предупреждает, что рейтинги банка могут быть понижены, если его акционеры не смогут завершить капитальное вливание в апреле-2019 в соответствии с утвержденным планом или если банк столкнется с существенной волатильностью розничных вкладов или с убытками, которые будут превосходить прогнозы агентства по базовому сценарию и не будут в достаточной степени покрываться капитальным вливанием. Рейтинги и базовая оценка кредитоспособности «Восточного» могут быть подтверждены, если будет осуществлено запланированное капитальное вливание и Moody's будет наблюдать существенное улучшение показателей кредитоспособности банка.

