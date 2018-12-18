Минфин России на аукционах 19 декабря предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков на 25,1 млрд рублей, следует из сообщения ведомства.

Министерство намерено разместить ОФЗ-ПД выпуска 26223RMFS с погашением в феврале 2024 года на 10 млрд рублей по номинальной стоимости, ОФЗ-ПД выпуска 26214RMFS с погашением в мае 2020 года на 10 млрд рублей и ОФЗ-ИН выпуска 52002RMFS с погашением в феврале 2028 года на 5,1 млрд рублей.