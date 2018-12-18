Китайский народ за последние 40 лет приложил невероятные усилия для того, чтобы достичь того уровня развития, на котором страна находится сейчас, заявил во вторник в своей речи в честь сорокалетия политики реформ и открытости председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, «с неба ничего не упало».

«Достижения последних 40 лет не упали с неба и тем более не подарены нам другими, они получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего народа нашей многонациональной страны», — сказал китайский лидер.

Он подчеркнул, что «Китай за несколько десятилетий преодолел индустриальный процесс, на который развитым странам понадобились столетия, и в руках китайского народа невозможное стало возможным».

«Мы испытываем невероятную гордость за китайский народ, который смог сотворить чудо», — добавил Си Цзиньпин.

В КНР во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира. По этому случаю в Доме народных собраний в Пекине проходит официальная церемония, посвященная достижениям Китая за последние 40 лет. На церемонии присутствуют председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и все руководство страны, представители различных ведомств, партийных структур, вооруженных сил, бизнеса, научных кругов.