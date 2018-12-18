По словам Си Цзиньпиня, «с неба ничего не упало».
Китайский народ за последние 40 лет приложил невероятные усилия для того, чтобы достичь того уровня развития, на котором страна находится сейчас, заявил во вторник в своей речи в честь сорокалетия политики реформ и открытости председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, «с неба ничего не упало».
«Достижения последних 40 лет не упали с неба и тем более не подарены нам другими, они получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего народа нашей многонациональной страны», — сказал китайский лидер.
Он подчеркнул, что «Китай за несколько десятилетий преодолел индустриальный процесс, на который развитым странам понадобились столетия, и в руках китайского народа невозможное стало возможным».
«Мы испытываем невероятную гордость за китайский народ, который смог сотворить чудо», — добавил Си Цзиньпин.
В КНР во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира. По этому случаю в Доме народных собраний в Пекине проходит официальная церемония, посвященная достижениям Китая за последние 40 лет. На церемонии присутствуют председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и все руководство страны, представители различных ведомств, партийных структур, вооруженных сил, бизнеса, научных кругов.
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