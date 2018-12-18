Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов во вторник превысил 67 рублей впервые с 7 декабря.

По состоянию на 16:34 мск котировки американской валюты достигли 67,0125 рубля, увеличившись на 23,25 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс евро вырос на 49 копеек, до 76,235 рубля.

Ранее в ходе торгов вторника курс евро превысил 76 рублей также впервые с 7 декабря.

До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,3—67,5 рубля, евро — в коридоре 75,5—76,9 рубля, полагает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

