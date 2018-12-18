Россия может с пользой для себя перенимать китайский опыт в сфере аудита и на основе сходных с КНР принципов бороться с коррупцией. Об этом заявил во вторник председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Конечно, России есть чему поучиться у Китая, поэтому мы будем продолжать сотрудничество для накопления опыта. Есть и различия — они связаны с тем, что аудит в КНР подчинен партийному принципу взаимодействия, а в России он непартийный и подчиняется в целом парламенту. Но принципы у нас общие, потому что мы следуем принципам римской конвенции, а в этой связи оцениваем результативность государственных программ, эффективность финансовых ресурсов и борьбу с коррупцией», — отметил он, выступая в государственной резиденции «Дяоюйтай» по итогам двусторонней встречи с генаудитором КНР Ху Цзэцзюнь.

Кудрин напомнил, что между аудиторскими организациями России и Китая уже много лет идет плодотворное сотрудничество. «Проведение конгресса (XXIII конгресс ИНТОСАИ. — Прим. ТАСС) в сентябре следующего года, <…> я уверен, на много лет задаст новый дух, принципы работы государственных аудиторских органов и станет новой опорой, — подчеркнул он. — Мы надеемся, что будет принята московская декларация развития на принципах государственной деятельности, она должна будет включить новые подходы в двух сферах — это прежде всего цифровизация государственного аудита и стратегический аудит государственных программ».

По словам главы Счетной палаты, работа над подготовкой двух докладов для конгресса уже ведется. «Концепции этих докладов обсуждались на Петербургском экономическом форуме в этом году. Поэтому я надеюсь, что конгресс пройдет успешно — исходим из того, что у Китая есть хороший опыт в проведении такого рода мероприятий, мы договорились сегодня обмениваться им по его подготовке», — резюмировал он.