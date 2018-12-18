Частная инвестиционная компания GSR Capital заключила соглашение с подразделением ритейлера Overstock.com платформой tZERO на разработку токена на базе смарт-контракта для продаж кобальта. Токен будет выпущен в 2019 году и будет привязан к регулярным траншам ресурса, пригодного для использования в батареях электромобилей.

Как сообщает Anycoin , сотрудничество tZERO и гонконгской GRS Capital будет заключаться в создании экосистемы для покупки токенизированных биржевых товаров на азиатских рынках. Это может повысить эффективность поставки редких металлов, упростить процесс идентификации, покупки и отслеживания цепочек поставок редких минералов, а компании рассматривают возможность запуска в регионе платформы для security-токенов.

К GSR Capital и tZERO в их начинании присоединится еще один ключевой партнер – ради него компании переносят дату окончания текущего инвестиционного раунда на 28 февраля 2019 года.